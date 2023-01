Crollo al cimitero di Sant’Agata, Rubano: vicinanza alle famiglie “Operazioni recupero siano completate al più presto”

“Questa mattina ho effettuato un sopralluogo a Sant’Agata de’ Goti per verificare la situazione a seguito della frana che ha visto crollare un'ala del cimitero in un vallone. Quanto accaduto è gravissimo e ho voluto portare la mia vicinanza alla città di Sant’Agata e alle famiglie coinvolte in questa sciagura”. Così Francesco Maria Rubano, deputato di Forza Italia dopo il suo intervento di questa mattina nella cittadina della Valle Caudina.

“Ringrazio tutte le donne e gli uomini della Prefettura, della Protezione Civile, della struttura tecnica dell’Ente, della Polizia Municipale, dei Carabinieri, che da giorni sono impegnati nelle attività di recupero dei feretri. Sono in contatto costante con la Prefettura e il comando locale dei Carabinieri: le operazioni di recupero e di messa in sicurezza devono essere completate nel più breve tempo possibile. Ora non è il momento delle considerazioni su quanto accaduto. In questa fase va trasmessa forte vicinanza alle famiglie coinvolte e addolorate. A conclusione delle attività in corso, vorremo conoscere ogni responsabilità”.