Cimitero Sant'Agata, Rubano: "Fatto grave, ma ora serve stringersi ai familiari" Sopralluogo deputato FI: "Situazione agghiacciante: verrà il momento di individuare responsabilità"

Sopralluogo del deputato sannita di Forza Italia, Francesco Maria Rubano a Sant'Agata de'Goti per verificare quanto accaduto con la frana che ha visto crollare un'ala del cimitero nel vallone sottostante. Ora è il momento dell'unità, spiega il deputato: ma verrà poi anche quello in cui si dovranno chiarire le responsabilità: “E' una situazione agghiacciante ma questo non è il momento delle considerazioni e riflessione. E' il momento del dolore e della vicinanza che intendo trasmettere alla città di Sant'Agata de'Goti. Poi è chiaro che quanto accaduto è grave.

Purtroppo in Italia manca la cultura della prevenzione: cade il ponte Morandi e solo dopo si attivano i monitoraggi ai ponti, ci sono frane e dissesti e si interviene dopo. Dobbiamo imparare a intervenire prima.



E per quanto attiene ai tempi per la rimozione delle bare dal vallone e le opereazioni relative il deputato si è assicurato che ciò avvenga con celerità: “La politica deve dare un indirizzo di monitoraggio per far sì che tutte le operazioni si completino nel più breve tempo possibile. Ringrazio la Prefettura, i carabinieri, la Protezione Civile, la Polizia Municipale. Tutte le figure che stanno impegnando ogni tipo di azioni o risorsa per le attività di recupero. I familiari meritano vicinanza e attenzione: darò tutto me stesso per la comunità santagatese. Poi toccherà individuare nuove soluzioni perché c'è un'altra ala del cimitero a rischio crollo”.