Crollo cimitero Sant'Agata: recuperate 115 bare Oggi interverranno i mezzi di movimento terra per recuperare i feretri sotto le macerie

Sono 115 le bare recuperate dal vallone sottostante il cimitero di Sant'Agata de' Goti ( BENEVENTO) dopo il crollo del blocco di loculi "Longo 1" avvenuto lo scorso 19 gennaio. Nella giornata di ieri, martedì 24 gennaio, sono stati recuperati e identificati 12 feretri, che sommati a quelli già recuperati porta a 115 il totale dei recuperi effettuati. Si sono intanto concluse le operazioni per il trasferimento nella chiesa madre e in altri loculi nella disponibilità di familiari dei resti mortali tumulati nell'altra ala del blocco "Longo 1", con le ultime 31 estumulazioni effettuate ieri. Oggi saranno installati i mezzi di movimento terra che consentiranno il recupero dei feretri ancora intrappolati nel blocco franato, operazioni che richiederanno tempi tecnici per il posizionamento delle macchine e la messa in sicurezza dell'area del cantiere oggetto delle manovre. Al momento dell'estumulazione e della successiva traslazione, gli uffici del Comune di Sant'Agata de' Goti daranno notizia direttamente ai familiari. Presso il cimitero, fa sapere il Comune, è affisso l'elenco completo dei loculi dell'intero blocco "Longo 1" interessati dalle operazioni.