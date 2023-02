Manutenzione straordinaria alla rete, giovedì rubinetti a singhiozzo a Cusano L'intervento in località Tre Barili, ecco dove e quando è prevista la sospensione del servizio

Giovedì, 9 febbraio, dalle ore 9 alle 12.30 sarà sospesa l’erogazione idrica a causa di lavori di manutenzione straordinaria in via Provinciale Cautano-Frasso (tratto che va da Località Tre Barili fino alla Chiesa di San Rocco). Ad annunciarlo la Gesesa, l'azienda che si occupa del servizio idrico ricordando che per "segnalare emergenze e guasti è sempre attivo il numero verde gratuito".