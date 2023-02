Lavori Imp di Airola, Matera a colloquio con provveditore Migliorino Il senatore di Fratelli d'Italia:

Il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera ha interloquito più volte con il Provveditore interregionale per le Opere pubbliche per la Campania, Molise, Puglia e Basilicata, dottore Placido Migliorino, per discutere degli interventi da realizzarsi presso l'edificio sede dell'Istituto penale per Minorenni di Airola. Ad assicuralo in una nota lo stesso esponente sannita a Palazzo Madama.

"In primo luogo - viene precisato in una nota - il dottore Migliorino ha fatto presente che si procederà ad effetture saggi sull'intonaco quale attività propedeutica alla procedura di aggiudicazione dei lavori di rifacimento della facciata che saranno affidati, secondo il cronoprogramma, prima della stagione estiva. Questo intervento, grazie a fondi per 400.000 euro, consentirà anche di liberare il marciapiedi di corso Montella dalle transenne attualmente presenti.

Inoltre, il Senatore Matera ha ricevuto anche rassicurazioni sul prossimo appalto della progettazione esecutiva e delle opere di riqualificazione dell'intero stabile a valere su fondi Pnrr per 13 milioni di euro. Per questo intervento, nei prossimi giorni, si dovrebbero chiudere i lavori della conferenza dei servizi sulla progettazione di fattibilità e, se non ci saranno intoppi burocratici, entro l'anno dovrebbero iniziare i lavori che, comunque, si dovranno concludere prima del 2026".

"Ringrazio il dottore Migliorino per l'interessamento e per la disponibilità - ha commentato Matera - continuerò a seguire gli sviluppi, facendo seguito a quanto già fatto dall'Onorevole Pasquale Maglione, al fine di restituire condizioni di decoro a quella che è una delle strutture di maggiore pregio e storicità del territorio, anche alla luce della sua posizione sul bellissimo corso Montella, porta d'accesso all'altrettanto stupenda chiesa vanvitelliana dell'Annunziata".