Ceppaloni: Mazzone e Arcobelli con De Blasio "Dopo lunga riflessione abbiamo deciso di lavorare col sindaco uscente"

Ancora novità da Ceppaloni, sul fronte elezioni comunali:

"Bruno Mazzone e Gennaro Arcobelli, rappresentanti politici di Ceppaloni e il primo assessore comunale per vent'anni, hanno deciso di accogliere l'invito del candidato sindaco Ettore De Blasio di lavorare assieme ad una piattaforma programmatica comune nell'interesse di Ceppaloni e dei ceppalonesi. Dopo una lunga riflessione abbiamo condiviso la necessità di lavorare con il sindaco De Blasio ad una rinnovata speranza per il rilancio di un territorio che necessita della collaborazione di un ampio fronte politico e sociale. Il territorio ha bisogno una squadra coesa e capace di sinergie politico-istituzionali e non di alleanze tra soggetti tanto distanti tra loro che si uniscono con il solo scopo di stare contro".