Uno studente del Lombardi di Airola primo ai campionati di fisica La dirigente: "Ottima palestra per mettere in pratica insegnamenti ricevuti in classe"

Antonio Ciaramella, classe 2004, studente della V A Liceo Scientifico all’IIS "A. Lombardi" di Airola, ha raggiunto il gradino più alto della graduatoria nella gara distrettuale dei Campionati di Fisica - polo Salerno 2, lasciando dietro di sé tutti gli altri (circa 60) compagni provenienti dalla sua e dalle altre principali scuole superiori delle province di Benevento ed Avellino.

Dopo aver superato la gara d'istituto e la gara distrettuale che si è svolta presso l’Università di Salerno il 13 febbraio scorso, l'alunno si è qualificato per la gara nazionale, che si svolgerà a Senigallia presso il Liceo Scientifico “Medi” in aprile e vedrà i 100 migliori studenti di fisica provenienti da tutta Italia confrontarsi su una prova teorica ed una prova sperimentale.

“La Fisica – afferma il Dirigente scolastico Maria Pirozzi - è una disciplina affascinante e complessa che richiede abilità matematiche, logiche, di ragionamento e di osservazione. Per gli studenti, partecipare ai Campionati, è una ottima palestra per mettere in pratica ciò che hanno imparato in classe e per sviluppare le proprie capacità di problem solving. Si tratta, inoltre, di una preziosa occasione per confrontarsi con coetanei provenienti da diverse scuole e regioni del paese, creando un'esperienza di confronto e crescita”.

Antonio è sempre stato appassionato di fisica e, partecipando alla competizione, ha voluto mettersi alla prova per misurare le competenze acquisite durante il suo percorso di studi e le sue capacità di ragionamento autonomo. Alla gara nazionale la competizione diventerà ancora più difficile, ma Antonio è pronto a rimettersi in gioco per rappresentare al meglio se stesso, la sua scuola e la sua città.

La presenza di Antonio tra i 100 migliori studenti di fisica d’Italia è, infatti, un grande successo anche per l’istituto scolastico e per l’intera città di Airola: è la dimostrazione che il lavoro svolto dai docenti e dagli studenti ha dato i suoi frutti e che l'IIS "A. Lombardi" è in grado di coltivare e far crescere, con cura e professionalità, talenti ed eccellenze.

“Antonio ha dato prova di impegno e di passione per lo studio e per la cultura – conclude la dirigente Pirozzi - e ha dimostrato che con dedizione e perseveranza si possono raggiungere grandi traguardi. Siamo sicuri che questa esperienza lo motiverà a continuare a nutrire la sua passione per la fisica e a perseguire obiettivi sempre più ambiziosi nel futuro. A lui, alla sua famiglia e ai docenti che ne hanno curato la preparazione, va il plauso dell’intera comunità scolastica del Lombardi”.