SAI Solopaca, i beneficiari al fianco dell’Anci per le donne afghane e iraniane L'iniziativa in adesione alla mozione promossa dall’Associazione nazionale dei comuni italiani

Per la Giornata Internazionale delle donne i beneficiari del S.A.I. Solopaca sono pronti a scendere in campo al fianco dell’ANCI, aderendo alla mozione promossa dall’Associazione nazionale dei comuni italiani in favore della condizione femminile in Afghanistan e Iran. Domani, 8 marzo 2023, le donne e gli uomini del Progetto S.A.I., staff e beneficiari, alle 10.30, accompagnati dal sindaco di Solopaca, Pompilio Forgione, e dagli studenti della scuola secondaria di primo grado di Solopaca, pianteranno un albero negli spazi a verde dell’istituto. Una mimosa che vuole essere simbolo di una rinascita contro ogni forma di violenza sulle donne e in particolare quelle iraniane e afghane. Un albero da far crescere e fiorire insieme alle iniziative del S.A.I. Solopaca che da sempre collabora con i cittadini e le associazioni del territorio per abbattere le barriere e promuovere le libertà. Legato all’albero di mimosa ci sarà anche un cartoncino con una frase di Alda Merini scelta dai beneficiari S.A.I.: “Siamo state amate e odiate, adorate e rinnegate, baciate e uccise, solo perché donne”. A completare questa prima parte dell’iniziativa anche l’intervento dell’assessore all’Istruzione di Solopaca, Loredana Di Rubbo.

L’iniziativa si sposterà quindi presso il Palazzo Ducale di Solopaca dove i partecipanti (Rappresentanti di Meritocrazia Italia, Forum dei Giovani, scuola Media e Liceo Economico Sociale) affiggeranno dei manifesti gialli con slogan che intendono sensibilizzare alla lotta contro le discriminazioni e le violenze di genere. Qui alcuni beneficiari S.A.I. e studenti del LES porteranno avanti alcuni interventi attraverso i quali testimoniare i tanti divieti e le violenze che caratterizzano la vita delle donne nei loro paesi di origine. Inoltre, in chiusura di giornata, dalle 18.00 alle 21.00, il Palazzo Ducale sarà illuminato da un fascio di luce gialla.