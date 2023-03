Elezioni Montesarchio: anche Viscione e Ambrosone con Sandomenico Il candidato sindaco: "Felice di annunciare altre adesioni: costruzione solida, autorevole e ricca"

“Abbiamo consolidato, con un nuovo e importante tassello, la casa comune che in queste settimane stiamo costruendo per il bene della nostra città, una costruzione solida, autorevole e ricca di esperienze. Così, dopo le adesioni già ufficializzate nei giorni scorsi, oggi sono felice di annunciare l’arrivo nella nostra squadra di due nostri concittadini che sapranno fornire un contributo indispensabile: il commercialista Domenico Ambrosone, che molti conoscono come Nico, e Palma Viscione, apprezzata imprenditrice locale, attivamente impegnata nel sociale”.



Con queste parole di benvenuto il candidato sindaco Carmelo Sandomenico ha annunciato l’ingresso nella costituenda lista di due nuovi montesarchiesi, entrambi portatori di esperienze e percorsi professionali seri e autorevoli.



“L’invito all’impegno diretto per Montesarchio che ci ha rivolto l’avvocato Sandomenico – hanno dichiarato Ambrosone e Viscione – non poteva cadere nel vuoto. Essere al suo fianco è per noi motivo di orgoglio, impegnarsi per la comunità è un dovere per ogni cittadino. Siamo certi, altresì, che la sua guida rappresenti per tutti i cittadini garanzia di trasparenza, capacità e di servizio”.