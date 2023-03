Guardia Sanframondi - Osio, gemellaggio per gli istituti scolastici Confronto tra le due realtà per un sodalizio fruttuoso che prosegue da qualche anno

Solo pochi giorni fa gli Istituti comprensivi Abele De Blasio di Guardia Sanframondi e Papa Giovanni XXIII di Osio Sotto (BG) hanno finalmente concretizzato il proprio gemellaggio con l’incontro dei ragazzi delle classi terze delle rispettive Scuole Secondarie di I^ grado, che già collaborano insieme da qualche anno.

Tutto è nato nel 2021 in occasione della 8^ tappa del 104^ Giro d’Italia, di cui la cittadina sannita di Guardia Sanframondi è stata protagonista. Per tale occasione gli alunni osiensi, guidati dal professore e artista guardiese Luca Campus, hanno realizzato una serie di disegni che raffiguravano la “Carovana rosa” e gli elementi artistico-architettonici tipici delle due cittadine uniti come in un segno di fratellanza. Da allora gli alunni dei due Istituti non hanno mai smesso di intraprendere progetti e intrattenere corrispondenze culturali sino allo scorso fatidico incontro in cui i ragazzi entusiasti ed emozionati hanno finalmente potuto abbracciarsi.

Il gemellaggio ha permesso di creare nuovo confronto e permettere alla scolaresca di Osio Sotto di conoscere le bellezze storico-culturali di Guardia Sanframondi con l’ausilio per un giorno di guide d’eccezione: le classi terze di Guardia e della sezione distaccata di San Lorenzo Maggiore.

Una giornata all’insegna dell’amicizia e della scoperta del territorio con passeggiata nel borgo antico, visita del Museo De Matteis, del castello medievale e delle splendide chiese barocche, la più nota fra tutte : “la piccola Sistina del Sannio” ovvero la Chiesa di San Sebastiano che custodisce fulgide testimonianze di nota maestria napoletana del ‘700.

“Partire dalla cultura, quale volano di conoscenza ed amicizia” queste sono le parole del primo cittadino, Raffaele Di Lonardo, che prosegue “sono i presupposti per la crescita dei Nostri ragazzi, nonché Nostri futuri professionisti“.

La giornata si è conclusa con i saluti istituzionali e i ringraziamenti ai Dirigenti Scolastici: Mirka Agostinetti e il Angelo Melillo che hanno permesso che tutto ciò si concretizzasse, oltre che al Professore Luca Campus, ideatore e fautore del progetto e agli accompagnatori: la Vicepreside Elena Orlandi, alle docenti Ancilla Raffaini, Ella Di Giorgio e Valeria Limonta, di Osio Sotto; infine alla Vicepreside Angela Conte e al Professore Sebastiano Curcuruto a cui vanno un sentito e speciale ringraziamento per l’impegno profuso.

“Questo non sarà l’unico e ultimo incontro, ma il primo di un lungo e rinnovato sodalizio, con l’auspicio che possa proseguir sempre con il medesimo entusiasmo” conclude infine il D.S. dell’ I.C. “Abele De Blasio”, Angelo Melillo.