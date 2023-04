Nuove opportunità per le imprese agricole del Mezzogiorno, il focus ad Apice Confronto a più voci con il presidente nazionale Acli Terra

"La Pac 2023-2027: nuove opportunità per le imprese agricole del Mezzogiorno d'Italia e delle aree interne". Sarà il titolo del convegno promosso da Acli Terra e in programma giovedì, 13 aprile 2023, alle 18, nel suggestivo scenario del Castello dell'Ettore di Apice Vecchia: protagonista sarà il mondo rurale e i suoi percorsi di sviluppo in una giornata interamente dedicata alle aziende agricole e agli operatori del Caa.

“Un momento di confronto con le aziende e le istituzioni del territorio – spiegano i promotori - che sarà aperto dall'introduzione di Giuseppe Pacifico, presidente Acli Terra Campania. Porteranno i loro saluti il parroco, don Ezio Rotondi; Angelo Pepe, sindaco di Apice; Zaccaria Spina, presidente della Comunità Montana del Fortore; Filiberto Parente, presidente Acli Terra Benevento; Angelo Iebba, responsabile sportello Caa Acli Apice e, infine, il componente della presidenza nazionale Acli Terra, Michele Zannini. Seguiranno le relazioni tecniche di Paolo Bartoli, direttore Caa Acli Srl, e Francesco Fabbrini, responsabile sportelli Caa Acli territoriali. Interverranno inoltre Tommaso Loiodice, presidente nazionale Unapol, e Michele Muscio, presidente Acli Terra Basilicata. Conclusioni affidate a Nicola Tavoletta, presidente nazionale Acli Terra. L'incontro sarà preceduto dalla sessione formativa, con inizio alle ore 10, riservata agli operatori campani e lucani del Centro Assistenza Agricola”.

"Un onore per Acli Terra Benevento ospitare nel mio paese d'origine, Apice Vecchia, un evento così importante con il contributo prezioso di dirigenti nazionali e regionali. Ci onorerà della sua presenza anche il presidente nazionale Nicola Tavoletta. Insieme agli esperti di settore del Caa avremo modo di avviare un proficuo dibattito al fine di elaborare proposte per la nuova programmazione PAC 2023- 2027", dichiara il presidente di Acli Terra Benevento, Filiberto Parente.

"Sarà un incontro aperto alle aziende agricole del territorio nell'area di confine tra Sannio e Irpinia, per fare luce sui cambiamenti riguardanti i sostegni e le premialità destinate alle comunità agricole. Illustreremo inoltre le novità legate alle pratiche colturali più innovative e attente all'ambiente”, afferma Giuseppe Pacifico, presidente Acli Terra Campania.