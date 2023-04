Elezioni Montesarchio. Sandomenico: "In bocca al lupo ad Annalisa Clemente" Il candidato della lista 13001: "Inimmaginabile campagna con una sola lista in campo"

“Come ho già fatto di persona questa mattina, rinnovo pubblicamente il mio personale in bocca al lupo ad Annalisa Clemente che ha deciso alla fine di concorrere per le elezioni amministrative, come candidata Sindaco, a Montesarchio”, lo dichiara Carmelo Sandomenico, candidato Sindaco della Lista “13001.

“La candidatura di Annalisa Clemente - prosegue Sandomenico - è utile a preservare la bellezza del gioco democratico. Lo sviluppo di una società inizia proprio dal confronto tra idee e proposte differenti. Perciò, ben venga la sua candidatura e quella della sua lista”.

“Non avrei mai potuto immaginare - conclude il candidato sindaco - una campagna elettorale con una sola nostra lista in campo. Adesso che sappiamo che ci sarà un confronto, sono ancora più entusiasta di iniziare questo cammino che finirà il 15 maggio e spero davvero che questa possa essere, almeno da parte nostra sarà così, una campagna fondata sulla lealtà e rispetto reciproco”.