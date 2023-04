Molinara: dal Distretto del Commercio nuove speranze per i giovani Il confronto nel pre-Fortore sullo sviluppo locale e le opportunità per chi vuole fare impresa

Nella sala conferenze di Palazzo Ionni nel centro storico di Molinara, in provincia di Benevento, si è tenuto il primo degli incontri tematici territoriali che si svolgeranno in tutti i comuni che fanno parte del Distretto Diffuso del Commercio Alto Sannio. Promosso dall’Associazione di promozione locale Agorà, l’incontro ha visto la presenza di numerosi amministratori locali dell’area Fortore-Tammaro-Titerno e di diversi imprenditori locali.

I lavori sono stati introdotti dal presidente dell’Associazione Agorà Rocco Menechella che “dopo i ringraziamenti di rito ha voluto soffermarsi sulla necessità di animare la nostra comunità con incontri capaci di dare risposte concrete a tutti gli operatori economici di Molinara. Ci auguriamo che attraverso il Distretto del Commercio molti più giovani possano scegliere di restare nel proprio paese di origine e realizzare i propri sogni lavorativi senza ostacoli insormontabili, anzi con le istituzioni che potranno aiutare chi vuole intraprendere” ha concluso il presidente di Agorà Menechella.

Il sindaco di Molinara: concreta opportunità di sviluppo per le aree interne

Il sindaco di Molinara, nonché presidente in pectore del Distretto Diffuso del Commercio Alto Sannio, Giuseppe Addabbo, si è soffermato sul “percorso che ha visto impegnati 27 Comuni dell’area Fortore- Tammaro-Titerno per il raggiungimento di un obiettivo che potremmo definire storico, vista l’ampiezza territoriale del Distretto e lo straordinario numero di amministrazioni comunali coinvolte. Devo ringraziare uno ad uno tutti i sindaci dei 27 Comuni - ha sottolineato Addabbo – che hanno visto nella costituzione del Distretto Diffuso del Commercio Alto Sannio, una concreta ed efficace opportunità di sviluppo per le aree interne del Sannio beneventano. Ricordo anche – ha continuato Addabbo - la straordinaria opportunità che ci verrà dal recente riconoscimento del nostro territorio all’interno del piano nazionale messo in atto dall’Agenzia per la Coesione Territoriale circa la Strategia Nazionale Aree Interne, colgo l’occasione per ringraziare a tal proposito il Presidente della Comunità Montana del Fortore l’amico Zaccaria Spina che tanto impegno e passione ha profuso per il raggiungimento di questo importante risultato”.

Il presidente Catauro ha evidenziato “la necessità di fare rete. Impresa e pubblica amministrazione, soprattutto nei piccoli centri delle nostre aree interne dovranno sempre più condividere scelte e progettualità. Nel caso specifico del settore commercio, visto che di Distretto del Commercio stiamo parlando – ha continuato il presidente di Uninpresa – dobbiamo ricordare che nelle aree rurali e nei centri storici delle città, le attività commerciali al dettaglio hanno svolto e continuano a svolgere un ruolo assai importante in quanto, spesso, sono l’unico centro di aggregazione e servizio per l’intera comunità locale”.

Sul tema è intervenuto lo stesso Sindaco di Molinara Giuseppe Addabbo: “Anche i commercianti ed in genere gli imprenditori devono sentirsi parte della comunità locale di cui condividere i problemi e le opportunità, il loro interesse è strettamente dipendente dalla capacità di affrontare le varie problematiche in modo collaborativo con l’amministrazione comunale. Noi saremo sempre disponibili a creare le condizioni migliori perché le piccole imprese possano realizzare in modo efficace il loro progetto imprenditoriale. Siano attività già esistenti o di nuova costituzione”.

Partner del progetto Lab Community è l’agenzia di formazione e lavoro nonché di progettazioni strategiche territoriali Fosviter, rappresentata ieri sera dalla responsabile Giovanna De Vita. Quest’ultima si “è soffermata – viene evidenziato in una nota - rivolgendosi alla platea di imprenditori, giovani e amministratori, sulle tante opportunità messe in campo dalla Regione Campania e dal Ministero del Lavoro”.