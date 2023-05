A Telese Terme torna l’appuntamento con l’azalea della ricerca In occasione della Festa della Mamma

L’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC torna a colorare le piazze della valle telesina per sostenere i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci per i tumori che colpiscono le donne. I principali appuntamenti sono in programma per la giornata di domenica a Telese Terme e Guardia Sanframondi. In entrambi i casi, per tutta la giornata e sino ad esaurimento delle scorte, saranno attivi nei pressi delle case comunali. Un fiore speciale che in 39 anni di vita è diventato il simbolo della Festa della Mamma e un prezioso alleato per la salute al femminile. L’Azalea della Ricerca ha infatti permesso nel tempo di raccogliere oltre 280 milioni di euro. Risorse che hanno consentito ai migliori scienziati oncologici di lavorare senza interruzioni, per curare con maggiore efficacia tutte le pazienti. “Siamo convinti che ci sarà una grandissima partecipazione da parte delle nostre comunità – ha spiegato la promotrice dell’iniziativa Maria Rosa Sanzari – così come è sempre stato nel recente passato attraverso espressioni di grandi generosità. Naturalmente il ringraziamento va a tutte le persone che si sono rese disponibile ed hanno profuso un impegno straordinario per l’organizzazione dei 2 appuntamenti”.