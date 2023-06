A Moiano grande partecipazione per la benedizione del pane di S. Antonio La comunità di Luzzano riunita per il tradizionale evento

Martedì 13 giugno è stata una giornata ricca di emozioni per la comunità di Luzzano di Moiano. Puntuale come ogni anno i fedeli hanno raggiunto la Chiesa San Nicola Magno dove è andata in scena la benedizione del “Pane di Sant’Antonio” a cura di Padre Diodato Maria Fasano e la distribuzione dello stesso, effettuata dai componenti del “Pia Associazione Sant’Antonio” e dai fedeli volontari.

“E’ stata una giornata commovente, bella, intensa, in cui abbiamo dato seguito ad una tradizione importante per la nostra comunità” hanno spiegato il Coordinatore del Comitato Festa Giovanni Amoriello e il Responsabile della Pia Associazione Fiorentino Porrino. “Il pane di Sant’Antonio è sempre un momento molto atteso e noi lo consegniamo anche ai luzzanesi che vivono nei paesi limitrofi ed è stato spedito anche in Toscana. Nella giornata di ieri ancora una volta numerosi fedeli hanno partecipato sia al programma civile che a quello religioso dimostrando grande attaccamento al paese e soprattutto amore per Sant’Antonio”.