Un calcio alla violenza: domani la partita tra Carabinieri e dipendenti Asl L'evento contro la violenza sulle donne

Tutto pronto per domani sera, fischio d’inizio ore 20,00 presso il campo sportivo polivalente di Foiano di Val Fortore, per “un calcio alla violenza”, l’evento che vedrà “duellare” la squadra di calcio a 7 dei Carabinieri della Val Fortore e quella dei dipendenti dell’ASL Benevento. Una magica serata fortorina pensata per supportare le donne vittime di violenza, con anche una raccolta di beneficenza, momenti di riflessione, ma anche goliardia e convivio. Un appuntamento in cui l’ente comunale, le forze dell’ordine e l’apparato sanitario, fanno letteralmente squadra, e in nome di tutte le vittime far passare il comune messaggio che “le donne non sono sole nel percorso di autodeterminazione e devono sentirsi accompagnate durante il difficile passaggio verso la libertà fisica, ma soprattutto mentale. Le donne hanno un’arma in più per difendersi, il dialogo e la presenza di chi le ha a cuore”. A corredo, in un mix and match di momenti agonistici, di impegno civile e sociale, ci saranno gli interventi delle personalità convenute, le premiazioni e momenti degustativi. A suggello della serata la visione del toccante monologo tematico di Paola Cortellesi e la performance della soprano Daniela De Luca. Esserci è un obbligo, ma sarà un piacere.