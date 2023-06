Giornata mondiale del rifugiato: a Sassinoro "Agire l'accoglienza" Domani appuntamento momenti culturali e di confronto sul tema

Martedì 20 giugno la Rete di Economia Civile "Sale della Terra", insieme al progetto Sai di Sassinoro e al Comune di Sassinoro, ha organizzato, in occasione della giornata mondiale del rifugiato, un pomeriggio in Piazza IV novembre ricco di eventi, con momenti dedicati a ogni genere di età. Il programma prevede l'inizio delle attività alle ore 18:00 con "Holi Color", il festival dei colori riservati a bambine e bambini.

Successivamente dalle ore 19:00 si terrà il convegno "Agire l'accoglienza", che vedrà gli interventi di: Sara Luciano, coordinatrice del progetto SAI di Sassinoro; Luca Apollonio, Sindaco del Comune di Sassinoro; Mariaelena Morelli, coordinatrice dell'area SAI della Rete "Sale della Terra"; Giulio Ricotti, esperto di protezione internazionale; Angelo Moretti, Presidente della Rete "Sale della Terra" e referente nazionale della Rete dei Piccoli Comuni del Welcome;

Beneficiari ed ex-beneficiari dei progetti SAI che si apriranno ad alcune testimonianze; Proiezione del videomessaggio rilasciato per l'occasione dall'Europarlamentare On. Pietro Bartolo. Il Comune di Sassinoro, che ospita il progetto di accoglienza e integrazione dal 2017, è tra i primi firmatari del Manifesto per una Rete dei Piccoli Comuni del Welcome, lanciato nello stesso anno e arrivato oggi a 55 comuni. Dopo il convegno ci sarà un buffet multietnico, preparato dai beneficiari del progetto SAI di Sassinoro con pietanze tipiche dei loro paesi di origine, per poi lasciare spazio a un concerto in piazza di musica dal vivo con la performance "Urla dal confine" di Osso Sacro, trio sannita che unisce i fratelli Carlo e Corrado Ciervo, musicisti e polistrumentisti beneventani, con il poeta e performer sannita Vittorio Zollo.

"Osso Sacro" è un progetto di ricerca, rielaborazione e riposizionamento delle narrazioni orali e sonore del territorio sannita: "Urla dal Confine" è il loro primo lavoro nel quale le vicende parlate, suonate e cantate si basano su fatti realmente accaduti, ricollocati nella storia.