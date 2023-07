Sant'Angelo, consuntivo 2022: ancora un passo per il risanamento L'assessore al Bilancio: in soli 18 mesi cambio direzione per le finanze

Alla seduta di Consiglio Comunale del 4 luglio al Comune di Sant'Angelo a Cupolo, si è proceduto all’approvazione del consuntivo 2022, redatto nel pieno rispetto dei dettami normativi per la valutazione delle movimentazioni finanziarie e della forte prudenza nella gestione delle entrate e delle partite contabili.

E' quanto specifica, in una nota, l'Assessore al Bilancio, Maria Grazia Micco e dettaglia: "La gestione finanziaria della amministrazione Cataffo, sempre improntata al rigore e alla precisione contabile, ha proseguito a dare effetti positivi e il Rendiconto 2022 si chiude con un disavanzo di 514.347,05 euro, inferiore al disavanzo registrato nel 2021. A tal proposito, occorre ancora una volta porre rimedio alla politica delle “fakes news” perseguita dai consiglieri di minoranza, i quali parlano di un disavanzo non coperto da ripiano per un totale di oltre 2 milioni di euro, che non è altro che la somma dei disavanzi degli anni precedenti, per di più proprio dalle amministrazioni D’Orta/Zarro, che peseranno sui cittadini di Sant’Angelo fino al 2036 e 2044. Il consuntivo

appena approvato, e i dati in esso contenuto, rappresentano, come avevamo promesso, un passo in avanti nel “rimettere a posto i conti del Comune”. Nonostante lo sfacelo che abbiamo trovato al nostro insediamento, siamo riusciti, in poco tempo, a ridurre il deficit ereditato in modo molto più rapido del previsto , risparmiando 64mila euro nel rendiconto 2021 e 20mila euro nel rendiconto 2022, rinunciando alla possibilità di spesa (84mila euro in soli due anni) “grazie” ai disastri finanziari precedenti. Allo stesso tempo, abbiamo attuato nella gestione importanti innovazioni. I debiti vengono pagati nei tempi fissati dalla legge, i crediti vengono riscossi, gli evasori

sono perseguiti e tutto questo ha condotto ad un consistente miglioramento dei conti dell’Ente. Inoltre, anche se la copertura dei deficit precedenti abbia ridotto le proprie possibilità di manovra, l’Amministrazione Cataffo ha offerto nel 2022 importanti servizi alla popolazione, e proseguirà a farlo nel corso del 2023 e di tutta la consiliatura. Possiamo dunque affermare che in soli 18 mesi questa amministrazione è riuscita a dare alle finanze del Comune di Sant’Angelo un cambio di direzione, spostando dal dissesto annunciato la direzione dei conti dell’Ente, ed ha migliorato il terribile deficit lasciato dalla Giunta D’Orta Zarro".