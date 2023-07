Questa sera a Ponte interruzione idrica a causa di un guasto Dalle 20 alle 7 del 12 luglio, ecco le strade interessate

La Gesesa comunica che questa sera, 12 luglio, ci sarà un'interruzione idrica a Ponte a causa di un guasto sulla rete.

"Comunichiamo che a causa di un guasto improvviso saremo costretti a sospendere il servizio idrico dalle ore 20.00 alle ore 07.00 di domani mattina 13 luglio.

Le zone interessate sono: parte di Via San Benedetto, via Campo Sportivo e relative traverse, via Campo d’Antuono e parte di Via Belvedere.