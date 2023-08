Puglianello: oltre un milione di euro per riqualificare il sistema fognario L'annuncio dell'amministrazione Rubano

"Puglianello avrà 1 milione e 290.000 euro per realizzare lavori di rifunzionalizzazione e completamento del sistema fognario comunale. Nel circondario è l'unico Comune ad aver ottenuto i fondi dalla Regione". Così, il sindaco e deputato alla Camera dei deputati Francesco Maria Rubano che illustra, in cifre, la conquista di finanziamenti che piovono a pioggia su Puglianello. "Non possiamo più avere condotte che fanno acqua da tutte le parti - continua Rubano - nel 2023 dobbiamo garantire un sistema fognario funzionante e all'avanguardia, oltre a rispettare il "pericolo zero" di dispersione dell'acqua. Il lavoro dell'amministrazione comunale è certosino su alcuni punti. Su questo, in particolare, ci siamo dedicati con forte impegno. Finalmente la Regione si è decisa a finanziare questi progetti che erano attesi da 4 anni". La Direzione Generale ciclo delle acque presso la Giunta Regionale è stata incaricata della esecuzione, previ accordi operativi con i Comuni interessati, fra loro c'è Puglianello. "La Regione Campania ha "liberato" un primo troncone dei fondi destinati al nostro comune, ossia il 60% del finanziamento totale - continua Rubano - inizieremo i lavori il prima possibile. Lo dobbiamo ai nostri cittadini. La Regione è lenta, speriamo però di non aspettare gli stessi tempi anche per il secondo stralcio. Punteremo, di certo, anche al finanziamento e alla riqualificazione di una nuova rete idrica". "Nel Sannio sono stati destinati poco più di 63 milioni, per l’esattezza 63.127.188,85 euro, rispetto agli oltre 94 dell’Irpinia, un risultato di cui ha beneficiato anche la nostra comunità", ha dichiarato il vicesindaco e assessore delegato all’ambiente Giuseppe Bartone. "Siamo in linea con il nostro programma elettorale, il sistema fognario nuovo raggiungerà zone del paese lontane dal centro storico. In questo modo eviteremo gli allagamenti di alcune aree, piaga ancora presente nel nostro comune. Inoltre, ci impegneremo per il contrasto alla dispersione della risorsa idrica - ha continuato il numero due dell'amministrazione targata Rubano - ricordo che tra i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile identificati dalle nazioni unite (Onu), il sesto è legato alla facilitazione dell’accesso all’acqua pulita. Per garantire questo bene primario, è necessario un servizio idrico capillare ed efficiente, noi ci stiamo impegnando affinchè questo sia realtà a Puglianello. Le condotte fognarie hanno il compito di far defluire l'acqua in un meccanismo che prevede poi la depurazione, il finanziamento ci permetterà di mettere a punto questo sistema virtuoso di riciclo e, al tempo stesso, evitare inondazioni. La squadra guidata dal Sindaco Rubano continua a consegnare ai cittadini risultati importanti ed immediati".