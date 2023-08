A Molinara una mostra di pittura ‘Alle Donne’ A Palazzo Ionni dal 9 al 18 agosto a cura dell’Associazione Culturale Artistica ‘Leonardo’

Tutto pronto a Molinara per la mostra di pittura “Alle Donne” a cura dell’Associazione Culturale Artistica ‘Leonardo’ di Benevento. Una mostra che illuminerà il meraviglioso e storico Palazzo Ionni in piazza San Rocco.

Enrica Rescignano, Angelica Iacobelli, Davide Iacobelli, Emanuele Schiavone, Giulia Sica, Giuseppe Schiavone, Luca Giorgio e Salvatore Rapuano sono i ‘Piccoli Artisti’ che esporranno i loro lavori.

Una realtà nel mondo dell'Arte a Benevento è l'Associazione artistica ‘Leonardo’, nata con l'intento di riunire appassionati d'Arte e che riunisce persone di ogni età che desiderano esprimersi con forme, segni e colori. In particolare, si propongono percorsi di conoscenza della Storia dell’Arte ed esplorazioni con ogni genere di pittura e modellazione. Si prediligono esperienze a diretto contatto con la tavolozza nelle diverse tecniche artistiche della pittura. Gli appassionati sono accolti e seguiti da educatori - insegnanti esperti della Scuola come la dottoressa Brigida Ocone e dal Maestro di pittura Antonio Tommaselli. Il tutto si svolge in un clima sereno che promuove ogni progresso raggiunto. A conclusione del Corso viene allestita una Mostra con i lavori dei partecipanti che vuole essere un festoso momento per spunti di riflessione sui lavori prodotti. Ed ecco che quest'anno l’esposizione è ospitata nelle cantine dello splendido Palazzo Ionni a Molinara dal 9 al 18 agosto, con il Patrocinio del Comune di Molinara e la preziosa collaborazione dell'Associazione C.A.S.A