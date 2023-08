Nel borgo antico di Molinara una mostra dedicata al Paesaggio 101 borghi: obiettivo di realizzare una rete di comuni per rendere più attrattive le aree rurali

Si terrà a Molinara, nel borgo antico, una mostra dedicata al Paesaggio. A presentare le opere Luigi Fuschetto, Rocco Cirocco e Rocco Luigi Matteo. La cerimonia di apertura è in programma giovedì 10 agosto, alle ore 18:30. Presenti, oltre agli artisti, il Sindaco di Molinara Giuseppe Addabbo che ha patrocinato l’evento, Vincenzo Raffa promotore dell’iniziativa con il progetto 101 borghi nato con l’obiettivo di realizzare una rete di comuni e comunità in grado di rendere più attrattive le aree rurali e montane dell’Appennino centro-meridionale. Presente a discutere di arte e immagini, Pasquale Palmieri, fotografo del cinema di Mimmo Palladino.

Il centro storico di Molinara avrà modo di presentare al pubblico una lettura artistica contemporanea del paesaggio, con particolare attenzione alla terra del Fortore. L’ecologia, l’ecologismo, lo sviluppo sostenibile, il cambiamento climatico, la tutela dell’ambiente hanno messo in evidenza e trasformato in tendenza il confronto politico, sociale e generazionale. La discussione su cosa sia oggi il paesaggio – le sue precarie condizioni, l’evoluzione su binari più rispettosi – apre paralleli interessanti. La mostra ha l’intento di portare un contributo, offrendo uno strumento di prospettiva e di confronto attraverso le immagini. Il tema del paesaggio sarà espresso attraverso la fotografia (Rocco Cirocco) e attraverso la pittura artistica (Luigi Fuschetto e Rocco Luigi Matteo). Lo spazio allestito avrà carattere temporaneo e si trasformerà, nei tre giorni di apertura al pubblico, in luogo di eventi, visite e incontri. La mostra terminerà sabato 12 agosto.