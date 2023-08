Festa dell'Emigrante: Foiano diventa cuore della Val Fortore Ruggiero: "Memoria storica arma potente che serve a ribadire le proprie origini"

A Foiano la Festa dell’Emigrante - Rotte che si incontrano 2023 è una splendida quarantunenne che saggiamente fa sfoggio, di armonia, colori, musica ed itinerari del gusto. Foiano di Val Fortore è il comune capofila del progetto omonimo inserito nell’ampia azione di promozione della Regione Campania e finanziato attraverso il POC CAMPANIA 2014-2024 – Programma di percorsi turistici di tipo culturale, naturalistico ed enogastronomico per la promozione turistica della Campania – periodo giugno 2023 – maggio 2024, in partenariato con altri cinque comuni del Sannio: Molinara, Montefalcone di Val Fortore, Reino, San Bartolomeo in Galdo, San Marco dei Cavoti. Come nella tradizione, essa è un tributo a tutti gli emigranti o figli dell’emigrazione dei propri avi, che nel mese dei transfers di massa inondano il piccolo centro fortorino. Foiano, come del resto tutta l’Italia, ha vissuto l’emigrazione ormai più che centenaria e in molti casi lo spopolamento di vaste aree del territorio, rurale in particolare.

<<La memoria storica è un arma potente e serve a ribadire le proprie origini. Ogni ricordo perso, è un’ occasione mancata. Come comune, e anche personalmente, è notevole lo sforzo per trovare e/o rinsaldare i legami con chi (magari emigrante di terza/quarta generazione) di questa terra ha il DNA e con il passare del tempo, ne è ignaro>>. Con queste parole, il sindaco Giuseppe Antonio Ruggiero nell’invito dell’edizione 2023, sottolinea la valenza di un ritrovarsi costante, in una comunità che ha visto partire tanti suoi abitanti e molti, fortunatamente ne vede tornare. E’ un appuntamento imperdibile che attira da ogni dove ritorni estivi come una sorta di autocelebrazione, incontro di storie diverse e vite consumate lontano da questi luoghi. Luoghi tacciati per essere stati poco generosi di opportunità, soprattutto lavorative. Luoghi dove però, ci si sente a casa soltanto nel respirarne l’aria! E allora che festa sia, anche oggi, che il fenomeno migratorio, seppur scemato si è fatto più complesso e camaleontico.

Di emigrazione e nuove comete turistiche legate al cd. “turismo di ritorno” si è parlato nel convegno preserale presso la Casa Comunale con ospiti l’On. Angelo Sollazzo - Presidente della Confederazione Italiani nel Mondo (CIM), Zaccaria Spina - Presidente della Comunità Montana del Fortore e i sindaci del comprensorio fortorino. A seguire lo spettacolo dei Garganica Tarantula, “movenze musicali”, le loro, in cui il suono e ritmo attraversa un corpo del sud elargendo al pubblico Pizzica e Taranta. Mentre ad aprire le danze alle ore 20, di questa domenica 13 agosto è il tour enogastronomico del Fortore presso la Villa Comunale. A tavola tutto è più facile, anche mandar giù la nostalgia delle partenze. Intorno e a seguire accompagnamento musicale. Domani sarà “aspettando il Ferragosto” con musiche e danze della Basilicata e il Duetto Lucano in P.zza San Giovanni. Foiano vi aspetta…Tutti, SEMPRE!