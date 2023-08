Mercato del sabato a Telese: via Cristoforo Colombo sarà liberata dagli stand Gli stand saranno dislocati nelle traverse rendendo transitabile la strada

A breve via Cristoforo Colombo sarà liberata dal mercato settimanale. Viene aggiunto un altro tassello del programma dell’amministrazione comunale grazie all’accordo raggiunto con i commercianti ambulanti.

Gli stand saranno dislocati nelle traverse di Via Colombo rendendo transitabile la strada anche il sabato nei consueti orari in cui si svolge il mercato cittadino.

“Ringrazio l’ufficio tecnico comunale, la polizia municipale e quanti hanno contribuito con il loro impegno a trovare una soluzione non semplice, dopo una lunga contrattazione dove, va detto, ha prevalso il buon senso”. Così il sindaco di Telese Terme Giovanni Caporaso. "Avevamo da tempo evidenziato la necessità di procedere a una modifica dell'assetto dell'area mercato - aggiunge il sindaco - e avevamo individuato una problematica inerente il transito lungo via Colombo".

Già dalla seconda decade di settembre, previo preavviso, avverrà lo spostamento. Soddisfazione esprime anche il consigliere comunale con delega al Commercio, Tommaso Mortaruolo: “A Telese terme Il mercato del sabato è stato da sempre oggetto di discussione: dove farlo, come non bloccare le strade, in caso di emergenza come non ostacolare i soccorsi, non creare disagi ai commercianti e residenti della zona, eccetera. Noi come amministrazione abbiamo preso a cuore la problematica e cercato una soluzione che potesse accontentare tutti. Dagli inizi di settembre, dopo un duro lavoro fatto di trattative con ambulanti e sindacati, siamo arrivati ad una conclusione. Ringraziamo per la collaborazione il comandante della polizia municipale Cap. Pasquale Di Mezza, per il suo fondamentale apporto insieme al contributo dell’Ufficio Tecnico, il mercato verrà diviso nella due aree laterali suddivise per settori, spostando quindi gli ambulanti nelle nuove aree previste e lasciando libera la viabilità principale. Un altro piccolo tassello della nostra amministrazione per il bene comune della nostra cittadina”.