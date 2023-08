Dal 1 settembre nuovo servizio raccolta rifiuti: Più controlli e nuove modalità Le novità per i residenti di Sant'Angelo a Cupolo

“Con l'avvio del nuovo servizio abbiamo ritenuto opportuno introdurre delle importanti novità che riguarderanno soprattutto le modalità di raccolta, al fine di garantire una migliore efficienza e qualità dei conferimenti, mantenendo le tariffe pressoché invariate rispetto allo scorso anno, nonostante le false informazioni diffuse dalla minoranza consiliare". Donato Biele, Assessore all’Ambiente del Comune di Sant'Angelo a Cupolo che spiega: "I correttivi salienti della nuova gestione renderanno più semplici anche le comunicazioni e le prenotazioni dei ritiri con la ditta di raccolta (Sogesi), attraverso una app dedicata ed un nuovo sito predisposto allo scopo. Il ritiro dei rifiuti ingombranti e dei RAEE verrà effettuato in una unica raccolta con cadenza quindicinale previa prenotazione telematica o telefonica".

Poi le novità: "Dal 1 settembre sarà vietato l'utilizzo dei sacchi neri per il conferimento del rifiuto indifferenziato (rifiuto che può essere conferito in buste trasparenti o semitrasparenti in vendita in tanti esercizi commerciali, nonché i sacchetti riutilizzabili della spesa). Ricordo che una buona raccolta differenziata riduce al minimo i rifiuti da conferire nell'indifferenziato, il che rende ingiustificabile il conferimento di numerosi sacchi neri.

Sarà effettuata una ulteriore raccolta di rifiuto indifferenziato riguardante pannolini, traverse e pannoloni su specifica richiesta da parte di coloro che hanno bambini piccoli e/o persone che ne fanno uso.

Durante il periodo estivo saranno effettuati tre turni di raccolta settimanale riguardante il rifiuto organico (umido).

Saranno rimossi i contenitori per la raccolta degli abiti usati, che spesso diventano luogo per l'abbandono selvaggio di rifiuti, e sarà prevista una raccolta domiciliare con cadenza bimestrale.

Il rifiuto su cui sarà apposta l'etichetta "non conforme" dovrà essere rimosso dalla strada nella mattinata stessa per motivi soprattutto di decoro urbano. Se il rifiuto resta in strada più del dovuto, si effettueranno verifiche da parte degli organi preposti ed inevitabilmente saranno applicate sanzioni.

La distribuzione del kit dei sacchetti per la raccolta differenziata avverrà, come sempre, in presenza nelle varie frazioni del comune. In aggiunta sarà predisposto un distributore automatico presso la casa comunale dove poter ritirare il kit. In attesa dell'installazione del distributore, l'ultimo venerdì del mese dalle ore 9:00 alle ore 12:30 sarà comunque presente un operatore per la distribuzione del kit.

Sarà migliorato il servizio di pulizia delle strade e delle aree pubbliche, sia manuale che meccanizzato, secondo modalità e tempistiche compatibili con l’ordinato svolgimento della vita e delle attività economiche e sociali quotidiane e straordinarie della comunità, nonché ridurre il rischio dell’insorgere di criticità di natura igienico-sanitaria. Altrettanto garantita sarà la sicurezza della percorribilità di strade carrabili e pedonali, così come sarà facilitato il deflusso delle acque piovane nella rete di raccolta delle acque bianche.





Confido in una gestione attenta da parte di tutti per il bene di tutti e per il bene del nostro territorio”