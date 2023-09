Baselice onora la Madonna delle Grazie e Santa Lucia La festività religiosa nel centro fortorino da giovedì 7 settembre

Giovedì 7 settembre prossimo al via i festeggiamenti religiosi in onore della Madonna delle Grazie e Santa Lucia a Baselice. Ricco il programma che si protrarrà fino a sabato 9 settembre. Giovedì l'apertura solenne dei festeggiamenti che per venerdì 8 prevedono le Sante Messe con orario festivo e alle 18.30 la Processione in onore della Madonna delle Grazie accompagnata dalla banda musicale “Città di Lanciano”. Messe in orario festivo anche per il 9 settembre e alle 10,30 ci sarà invece la processione in onore di Santa Lucia, sempre accompagnata dalla banda musicale “Città di Lanciano”.

Ricco anche il programma civile che prevede per giovedì l'apertura dei festeggiamenti con il rintocco delle campane a festa, la serata con organetti e musica popolare e i fuochi pirotecnici alle 12. Per il giorno 8 ci sarà l'esibizione della banda con l'avvio della fiera in mattinata, il concerto bandistico alle 21 e i fuochi pirotecnici a fine serata.

Sabato 9 settembre, invece vedrà alle 21 nuovamente impegnata la banda musicale, i fuochi e la discoteca all'aperto (dietro piazza Convento). Festeggiamenti che si chiuderanno con il concerto di Gianluca Capozzi domenica 10 settembre alle 22.