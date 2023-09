Al via scuole: il messaggio del sindaco Caporaso Il primo cittadino di Telese Terme augura buon lavoro alla popolazione scolastica

“E’ con particolare affetto che voglio augurare, a nome di tutta l'Amministrazione Comunale, un buon anno scolastico a tutti coloro che vivono, quotidianamente, la grande e preziosa avventura dell'educazione e della formazione".

Così il sindaco di Telese Terme, Giovanni Caporaso, alla popolazione scolastica nel giorno del via alle attività didattiche.

"La scuola - prosegue -, unitamente alla famiglia, concorre alla formazione e all’educazione dei cittadini e rappresenta una ricchezza fondamentale per la crescita e lo sviluppo di un Paese.

Ecco perché, care ragazze e cari ragazzi, il vostro impegno nello studio costituisce la base per poter affrontare le sfide con cui dovrete confrontarvi nei prossimi anni.

Voglio salutare e ringraziare tutti coloro che nella scuola lavorano con diligenza ed impegno: i dirigenti scolastici, gli insegnanti e il personale non docente. A tutti loro, ma anche ai genitori e in generale a tutti coloro che lavorano nel mondo della scuola voglio rivolgere un grande in bocca al lupo, con l’augurio che sia un’annata ricca di soddisfazioni, personali e collettive”.