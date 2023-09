Paupisi e Torrecuso, comunità in festa per San Pio Ci sarà anche il tradizionale pellegrinaggio a piedi a Pietrelcina

Anche le Parrocchie Santa Maria del Bosco di Paupisi e Sant’Erasmo Vescovo di Torrecuso vivranno le celebrazioni eucaristiche per la festa liturgica di San Pio da Pietrelcina. Sabato 23 settembre a Torrecuso in località Fabbricata, nei pressi della statua del Santo, alle ore 18.30 recita del santo rosario e celebrazione della santa messa. A Paupisi, invece in Largo G. De Marco dove c’è la statua del Santo di Pietrelcina, sempre alle ore 18.30 sarà celebrato il santo rosario e la santa messa. Domenica 24 settembre invece le due parrocchie si uniranno ‘Sui passi di San Pio da Pietrelcina” con il XIV pellegrinaggio a piedi, all’inizio dell’Anno Pastorale, da Paupisi passando per Torrecuso e arrivando tutti insieme Pietrelcina. E' prevista la partenza da Paupisi alle 7.30 con arrivo a Torrecuso e unione delle due comunità; partenza per le 8.00 e arrivo previsto a Pietrelcina per le ore 14 con consumazione di pranzo a sacco. Alle ore 17 è previsto l’arrivo dei familiari dei pellegrini a Pietrelcina; alle ore 17.30 recita del Santo Rosario animato dai pellegrini e alle ore 18.00 Santa Messa presso la Chiesa ‘Santa Maria degli Angeli’.

“Sono felice di questa unione tra le due parrocchie per l’inizio dell’Anno Pastorale – afferma don Antonio Fragnito – e anche il pellegrinaggio a piedi verso Pietrelcina, che fino allo scorso anno era solo per la comunità di Torrecuso, e che quest’anno vede l’unione con la ‘sorella’ parrocchia di Paupisi. Già sento maggiore entusiasmo e anche tanta ricchezza di fede e spiritualità sulle orme di San Pio e sono convinto che, sia alle Sante Messe del 23 sera che al pellegrinaggio a piedi". "San Pio – conclude don Antonio Fragnito - visse tutta la sua vita religiosa in obbedienza, nella preghiera e nell’umiltà. Ecco, insieme, seguiamo tutti i suoi passi”.