Mercato del sabato, dal 7 ottobre nuova disposizione si svolgerà con la nuova disposizione degli stalli che consentiranno di liberare via Cristoforo

A partire da sabato 7 ottobre il mercato settimanale si svolgerà con la nuova disposizione degli stalli che consentiranno di liberare via Cristoforo, rendendola transitabile. “Ancora una volta, grazie all’impegno dell’ufficio tecnico e della Polizia Municipale abbiamo rispettato i tempi che ci eravamo prefissati – commenta il sindaco Giovanni Caporaso -. I prossimi giorni saranno utilizzati per comunicare le modifiche ai commercianti interessati, nonché per le operazioni preliminari al nuovo assetto”.

Per il consigliere comunale con delega al Commercio, Tommaso Mortaruolo "è stata trovata una soluzione che potesse accontentare tutti. Un altro passo compiuto per il bene comune della nostra cittadina – afferma Mortaruolo –. Una delle caratteristiche di questa amministrazione è quella di saper ascoltare e dialogare con tutti gli interlocutori, impegnandosi, poi, a individuare le migliori soluzioni”.