Museo del Telofono di Airola, sì al programma di rilancio Lo comunica il vice presidente della Provincia di Benevento, Antonello Laudanna

Il Vice Presidente della Provincia di Benevento, Antonello Laudanna, comunica che è stato delineato un programma di rilancio del Museo del Telefono di Airola.

Laudanna ha infatti dichiarato che il Presidente della Provincia Nino Lombardi ha voluto dare indirizzi ed indicazioni alla Società partecipata Sannio Europa, che interviene sulla valorizzazione e gestione della Rete museale, affinché "siano assicurati supporto e sostegno ai poli insediati nel corso degli anni a cura della Provincia e, tra questi, il “Museo del Telefono” di Airola. Si tratta, a giudizio di Laudanna, di una disposizione molto rilevante e foriera di nuovi risultati ed opportunità per il territorio. Il Museo del Telefono è un progetto museale che, avviato nel 2007 dall’allora Presidente della Provincia Nardone su finanziamento della Regione Campania, fu inaugurato in Airola nei locali dl Convento di San Domenico nel 2019 con l’allora Presidente Di Maria e l’allora sindaco Napoletano. Il Museo consta di 81 reperti facenti parte della Collezione di Vincenzo Perrella, grande esperto in materia, ed ha, quale ulteriore motivo di interesse, il fondale, ovvero un edificio che è particolarmente caro alla memoria collettiva ed alla identità culturale della Città di Airola".

Ed ancora, il vicepresidente evidenzia: Il Museo consente di ripercorre la storia della “comunicazione a distanza”, e, dunque, delle persone di genio e delle macchine che l’hanno avviata e condotta: il Visitatore può trarre insegnamenti sull’evoluzione dei processi comunicativi e sul lavoro che stava dietro e sorreggeva tutti quei dispositivi, consentendo di apprezzare l’ingegno, le capacità, le professionalità che ogni tappa del cammino di progresso umano comporta.

Il Vice Presidente Laudanna, nel ricordare che la valorizzazione dei beni del patrimonio culturale, artistico, storico, museale costituisca uno dei temi di maggiore impegno dell’Amministrazione in carica alla Rocca dei Rettori, ha dichiarato la propria "soddisfazione per la rinnovata attenzione da parte della Provincia e di Sannio per il Museo del Telefono che certamente consentirà a tutta la Valle Caudina di godere degli effetti di nuovi flussi di turismo sul territorio".