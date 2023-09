Contro il caro libri... a Telese c'è lo zaino sospeso Grande successo per l'iniziativa " promossa dalla Pro Loco

È stato consegnato nei giorni scorsi, alla dirigente scolastica, il materiale raccolto nella sede della Pro Loco Telesia. Un'iniziativa che segue quella del giocattolo sospeso e che vuole essere vicina alle famiglie in difficoltà.

“Abbiamo scelto di consegnare il materiale direttamente alla scuola perché riteniamo che i docenti saranno in grado di individuare le reali situazioni di bisogno cui far fronte in modo più diretto e corretto – afferma l'assessore ai servizi scolastici, Filomena Di Mezza - e rispondere alle tante richieste che vi sono durante tutto l'anno scolastico. La scuola e la Dirigente garantiscono la dovuta discrezione per un sostegno che non deve creare situazioni di imbarazzo soprattutto ai bambini”.

“La comunità telesina è inclusiva e solidale – commenta il sindaco Giovanni Caporaso -. Sempre pronta a sostenere e aiutare con gesti concreti e senza clamori. Grazie a tutti coloro che hanno dato il loro contributo e un sentito ringraziamento anche a chi si è reso promotore dell'iniziativa”.

Un grazie sentito anche da parte del presidente della Pro loco Filippo Sardisco: “Voglio esprimere parole di sincera gratitudine a quanti hanno aderito alla nostra richiesta di partecipazione. La comunità ha dato seguito a questo progetto in modo importante e il materiale raccolto è stato tantissimo. Contiamo di ripetere l'iniziativa anche il prossimo anno”.