Accordo Radio-Emergenza tra l’Associazione Radioamatori e Comune di San Martino Pianificare le attività e gestione del servizio delle radiocomunicazioni in caso di calamità

Firmato ed approvato il Protocollo d’Intesa tra l’A.R.I. “Associazione radioamatori italiani”- APS Sezione di San Martino Sannita ed il Comune di San Martino Sannita, che istituisce principalmente l’attività basata sulla “Radio – Emergenza”.

Diventa operativo l’accordo bilaterale Radio-Emergenza tra l’Associazione Radioamatori Italiani ed il Comune del Mediocalore. “L’intesa raggiunta – spiega il presidente Raffaele Popoli dell’A.R.I., favorisce la vita e l`attività dell’ARI-RE (Radiocomunicazioni di Emergenza), avvalendosi ad un’intesa tra le parti con lo scopo principale di pianificare, predisporre, preparare le attività di organizzazione e gestione del servizio delle radiocomunicazioni in caso di calamità o assistenza in caso di caduta dei sistemi tradizionali di comunicazione”.

Inoltre, ribadisce Popoli “il protocollo d’intesa è di grande utilità al servizio del volontariato per la conoscenza del concetto di Protezione Civile ARI-RE Radio-Emergenza, e potrà servire da modello per eventuali accordi con altre associazioni impegnate nell’emergenza e/o assistenza, come già avviene in altri paesi europei tra organismi senza fini di lucro ad esclusivo servizio della Società.

Presenti alla firma del protocollo d’intesa, oltre al sindaco Angela Martignetti e al presidente della sezione A.R.I. Raffaele Popoli, il Segretario Comunale, Federica Amore, il funzionario comunale Biagio Voli e il responsabile di sezione A.R.I. Giuseppe Benegiamo.