Randagismo: appello del Comune di Puglianello per arginare il fenomeno Così il sindaco Rubano, dopo un episodio di tentata aggressione di un branco di cani ad un cittadino

"Non abbandonate i cani e, soprattutto, cerchiamo di tutelare le persone dai randagi. Facciamo appello ai cittadini, affinchè siano responsabili nei confronti di questa tematica". Così, la maggioranza al comune di Puglianello, retta dal sindaco Francesco Rubano, dopo un episodio di tentata aggressione di un branco di cani a un cittadino di Puglianello. "Si tratta di cani dispersi, senza microchip - continua il sindaco Rubano - è un fenomeno presente in tanti Comuni, ma noi abbiamo cercato di arginarlo con l'aiuto del canile a cui noi devolviamo delle quote, come Comune. Siamo sempre pronti a risolvere il problema e molti cani, in realtà, sono già stati catturati e trasferiti al canile. L'impegno costante sulla problematica dell'amministrazione ci sarà sempre, ma ora ci ritroviamo in una nuova emergenza che risolveremo anche con l'aiuto dei cittadini". A loro l'amministrazione si rivolge: "Il buon senso e l'educazione delle persone di Puglianello sono sicuro che ci renderanno il lavoro più semplice - conclude Rubano - cerchiamo di non dare da mangiare ai branchi di animali altrimenti resteranno stanziali".