Forza Italia: Augusto Iadanza nuovo commissario cittadino a Reino Rubano: "Sicuri che saprà rafforzare la presenza del partito nel suo comune"

Il deputato Francesco Maria Rubano, nella qualità di commissario provinciale di Forza Italia, d’intesa con il gruppo dirigente sannita del partito azzurro, nelle scorse ore ha provveduto a nominare Augusto Iadanza commissario cittadino di Forza Italia per la comunità di Reino.

"A Iadanza - viene evidenziato in una notta - vanno gli auguri di buon lavoro, sicuri che saprà rafforzare la presenza del partito nel suo comune, ma anche in tutto il comprensorio, raccogliendo le istanze per poi avanzarle ai rappresentanti del territorio in seno alle istituzioni locali e nazionali".