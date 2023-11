Sant'Agata de' Goti. Presto nuova illuminazione: lavori in via di completamento L'assessore Viscusi: "Un progetto di riqualificazione complessivo"

Sono in via di completamento, con l’installazione di illuminazione pubblica, i lavori in Piazza Tiziano Della Ratta e nei prossimi giorni verrà ufficializzata la data di prima accensione del nuovo impianto.

“Un progetto di riqualificazione complessivo - ha commentato l’assessore ai Lavori Pubblici Valerio Viscusi - che in una prima fase ha riguardato la pavimentazione perimetrale e la realizzazione di aiuole per il contenimento del verde e che è stato possibile realizzare accedendo alle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione - Contributi per arredo urbano, verde pubblico e altri ambiti della vita sociale.

Azioni queste - prosegue l’Assessore Viscusi - che rientrano in un più vasto programma di messa in sicurezza, rispristino e riqualificazione che stiamo attuando sull’intero territorio comunale”.

In contemporanea inoltre, nella medesima zona, hanno avuto inizio i lavori - per un importo di circa 2 milioni e 295 mila euro - di “completamento manutenzione e risanamento delle strade del Centro Storico”

Un’opera quest’ultima, rientrante negli interventi del PNRR, che proseguirà tra le strade ed i vicoli del nostro centro storico per il rifacimento della pavimentazione mancate o divelta.

La ditta incaricata dell’esecuzione sta in questi giorni operando tra via San Rocco e piazza Ex Omni, dove sono già stati allestiti i cantieri e transennate le zone di intervento.

“A tal proposito - conclude Viscusi - ci scusiamo con la cittadinanza per i disagi che tali lavori potranno procurare ma siamo certi che l’importanza delle opere che stiamo realizzando renderà più tollerabili le temporanee difficoltà di transito nella zona”.

“Stiamo gradualmente riqualificando e mettendo in sicurezza strade, piazze, infrastrutture ed edifici appartenenti al patrimonio pubblico, senza gravare sul bilancio comunale, ha sottolineato il sindaco Salvatore Riccio.