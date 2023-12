Mangiaplastica: parte il progetto per far crescere la differenziata L'iniziativa realizzata dall'amministrazione di Fragneto Monforte

L'Amministrazione comunale di Fragneto Monforte, a seguito dell’approvazione dello specifico regolamento di utilizzo avvenuto nella seduta del Consiglio Comunale del 29.11.2023, annuncia il via per il Progetto “Mangiaplastica”, con l’installazione dello specifico eco-compattatore nei pressi della Piazza San Nicola.

Ciò consentirà una sostanziale e considerevole riduzione dei volumi dei rifiuti, permetterà il contenimento della produzione di rifiuti in plastica e favorirà la raccolta selettiva oltre a migliorare l'intercettazione e il riciclo della plastica. L’obiettivo delle macchinette “mangia lastica” è quello di coinvolgere il più possibile la cittadinanza attraverso il concetto di premio. Più ricicli, più ci guadagni. La macchina andra in funzione mercoledì 13 dicembre.

L'amministrazione invita dunque i cittadini e le famiglie a utilizzare al meglio queste modalità di conferimento, accanto a quella porta a porta, per riciclare le bottiglie in PET consentendo un importantissimo dividendo ambientale a vantaggio di tutta la comunità e un vantaggio economico diretto grazie al riconoscimento di un eco-incentivo di tre centesimi per ogni bottiglia conferita da detrarre dalla Tari annuale o da utilizzare per l’acquisto di ticket mensa scolastica o abbonamenti servizio scuolabus o per sconti presso attività commerciali locali che decideranno di aderire.

Nei prossimi mesi partirà, infatti, una manifestazione di interesse riservata alle imprese commerciali del territorio che vorranno aderire a questo importante progetto di sostenibilità ambientale e cultura green”.

“Vogliamo incentivare la sensibilità verso la tutela ambientale ma soprattutto far crescere la cittadinanza con una mentalità partecipativa alle scelte che tutelano il nostro territorio. Crediamo – infatti – che il coinvolgimento dei cittadini nelle scelte di politiche ambientali nelle quali crediamo debba essere riconosciuto e premiato. Sarà un piccolo segnale, ma è giusto darlo per rendere tutti corresponsabili del cambiamento e della sostenibilità di vita che tutti auspichiamo».

Una bella occasione, dunque, per Fragneto Monforte per lavorare insieme e provare a difendere l’ambiente e, al tempo stesso, sostenere le attività locali in un momento complesso per l’economia.