Sabato 23 dicembre il Concerto di Natale organizzato dalla Pro Loco di Paupisi Sistemati anche 100 abeti naturali disposti in tutto il centro del paese e nelle contrade

Tra le tante iniziative natalizie non poteva mancare a Paupisi il grande Concerto di Natale organizzato dalla Pro Loco di Paupisi. Un’associazione che ormai mantiene vivo il paese ad ogni ricorrenza e che non fa mai spegnere quella luce di speranza e di armonia che in un paese non deve mancare mai. Infatti dopo la bellissima accensione del Grande Albero di Natale in piazza don Tommaso Boscaino ed il Natale Green, sempre targato Pro Loco, con la collocazione di oltre 100 abeti naturali alti circa tre metri disposti in tutto il centro del paese e nelle contrade adottati dalle attività commerciali e dai singoli cittadini di Paupisi, addobbati con luci e decorazioni preparate a mano dai volontari dell’associazione turistica paupisana, ecco il Concerto di Natale in programma sabato 23 dicembre alle 20 nella Chiesa ‘Santa Maria del Bosco’ di Paupisi. Un concerto che registrerà la partecipazione delle corali. ‘Città di Benevento’ e ‘Farnetum’ (Direttore m° Daniela Polito); ‘Maria SS. Annunziata’ di Reino (Direttore M° Ninfa De Masi); ‘Florilegium Musicae’ del liceo musicale ‘Guacci’ di Benevento (Direttore M° Daniela Polito) e il ‘padrone di casa’ il coro polifonico della Pro Loco di Paupisi, "Papisius" (Direttore M° Gilda Pennucci Molinaro). Poi all’organo i Maestri Monica Pepicelli, Maria Sarracco, Daniela Polito e alla batteria Simone Rapuano. “Per ogni Natale che si rispetti non può mancare il tradizionale "Concerto di Natale", e la Pro Loco di Paupisi per sabato sera ha organizzato una serata molto suggestiva dove la musica e il canto saranno i protagonisti della manifestazione”. Così Dario Orsillo presidente della Pro Loco di Paupisi.

“Ringrazio le corali e i Maestri che hanno accettato l'invito di partecipare al concerto donando lustro e prestigio al nostro piccolo borgo, proponendo i brani più conosciuti della tradizione natalizia e di riuscire, ancora una volta, a toccare le corde più intime del cuore del pubblico presente. Vi aspettiamo numerosi”, ha concluso Orsillo.