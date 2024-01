L'usura, la pandemia, la crisi: le conseguenze su un territorio troppo fragile I casi in Valle Caudina e la consapevolezza di difficoltà che si acuiscono nelle aree interne

Tre arresti per usura in tre giorni. Un unicum probabilmente visto che si tratta della Valle Caudina, territorio ovviamente tutt'altro che esente dai fenomeni criminali, ma di dimensioni tali da rendere quantomeno anomali tre arresti in poco più di 48 ore.

L'importante attività dei carabinieri della Compagnia di Montesarchio assieme al Nucleo di Polizia Economico Finanziario della Guardia di Finanza di Benevento mette in evidenza quanto covid, difficoltà legate allo scacchiere internazionale mordano forte su un tessuto fragilissimo come quello delle aree interne.

Un tessuto in cui rialzarsi dalle difficoltà diventa drammaticamente più difficile che altrove: l'accesso al credito un miraggio, la tentazione della “cravatta” lì a buon mercato. Quando si parla di differenze territoriali, in fin dei conti, si parla anche di questo: l'opportunità di risolvere le difficoltà più difficile a seconda del territorio in cui si vive.

Va da sé: in una situazione del genere vanno rafforzate le misure per difendere i cittadini dall'usura, il segnale che arriva è anche che denunciare è una strada giusta, che le forze dell'ordine sono accanto ai cittadini. Ma anche ridurre le possibilità che i cittadini ci cadano in quelle trappole sarebbe un segnale importante.