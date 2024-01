Telese Terme: stadio comunale alle battute finali Il sindaco Caporaso: soddisfatto per risultati raggiunti

Novità per gli impianti sportivi del comune di Telese Terme e in particolare per il campo da tennis e lo stadio comunale. Dall'Ente della cittadina termale, infatti, viene annunciato che "è stato pubblicato il bando per la Concessione del Servizio Inerente la Gestione dell'Impianto Sportivo Comunale: Campi Da Tennis Di Telese Terme e Locali Annessi. Intanto si va verso il completamento del campo sportivo comunale e la sua riapertura, essendo stato quasi ultimato il progetto esecutivo dei “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento alle norme del campo sportivo comunale”.

Di recente è stato posato il nuovo manto da gioco, che ha ricevuto l’omologazione con l’Attestazione di Conformità del Progetto rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti Servizi S.r.l di Roma.

“Dunque siamo alle battute finali – commenta il sindaco di Telese, Giovanni Caporaso – e non posso che esprimere soddisfazione per i risultati raggiunti in questi anni di amministrazione anche sul fronte delle strutture sportive. Abbiamo ridato vita ai campi da tennis, completamente ristrutturato la palestra Foschini nella quale ci pioveva rendendola impraticabile nei mesi invernali, abbiamo messo a punto il palazzetto dello sport correggendo gli errori che erano stati commessi durante l‘esecuzione e ci apprestiamo a riaprire il nostro stadio”.

Stadio comunale: i lavori realizzati

“Il bellissimo manto verde che si può vedere è il segno che siamo vicini al traguardo – continua Caporaso -. C’è da chiarire che quando si tratta di lavori pubblici i tempi risentono quasi sempre dei vari step imposti dalle procedure burocratiche, per cui va dato atto ai nostri uffici di aver compiuto un egregio lavoro cercando di abbreviare il più possibile i passaggi della burocrazia. Il progetto era soggetto a un mutuo che ovviamente abbiamo dovuto integrare con ulteriori 180mila euro e siccome nel progetto non era previsto nessun intervento sulle tribune, per evitare il paradosso di avere un campo fruibile ma senza gli spettatori, abbiamo chiesto una perizia che ci dirà se e in che termini intervenire anche sulla struttura delle tribune per metterle a norma definitivamente. Dopo l’inaugurazione dei campi da tennis – conclude il sindaco – questa dello stadio sarà una grande festa per tutta la comunità che si riapproprierà di uno dei fiori all’occhiello della città, tra le migliori strutture sportive dell’intera provincia di Benevento”.