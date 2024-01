Cambio al vertice del Rotary club Valle Telesina L'assemblea dei soci ha eletto all'unanimità Lucio Altieri past president

A poco meno di sei mesi dall'insediamento del nuovo presidente e direttivo 2024/25 che avverrà i primi di luglio, c'è stato un avvicendamento in corsa a seguito delle dimissioni di Andrea e Nicola Venditti rispettivamente presidente e vicepresidente del Club Rotaryano telesino.

L'assemblea dei soci riunitasi lo scorso martedì, 23 gennaio, ha eletto all'unanimità Lucio Altieri, figura storica del club, past president, assistente del Governatore e tesoriere nell'attuale direttivo, carica che lascia a vantaggio di Giuseppe Francese. Fanno il nuovo ingresso nel Consiglio Direttivo Annarita Del Donno che ricoprirà la carica di vice presidente e Vincenzo Fuschini con incarico di Segretario Amministrativo. Restano a ricoprire il loro ruolo già assegnato dal presidente dimissionario, Antonio Del Vecchio (Segretario Esecutivo), Ferdinando Ceglia (Prefetto), Armando Lucci (Presidente Incoming A.R. 2024/2025), Caterina Pellegrino e Caterina Mazzone (consiglieri) e sempre Ferdinando Ceglia (presidente eletto 2025/2026). Il nuovo asset guidato dall'esperto Lucio Altieri è già al lavoro in maniera sinergica con tutti i soci per promuovere ed organizzare eventi rotaryani per i prossimi cinque mesi e fino alla scadenza naturale del mandato appena ricevuto. Si annuncia, quindi, una primavera ricca di eventi per ridare il giusto lustro e smalto al Rotary Club Valle Telesina anche con l'individuazione della nuova sede che si sta cercando. Insomma, pochi mesi per fare e, soprattutto, fare bene.