Pascoli abusivi San Salvatore Telesino: Rubano interroga Piantedosi Il plauso del Consigliere comunale La Fazia e del Coordinatore di Forza Italia Civitillo

“Ormai da tempo si verificano nella provincia di Benevento, e più precisamente, nelle località “Banca” e “Selva Palladino” del comune di San Salvatore Telesino, così come nell’area di Massa di Faicchio, fenomeni di pascoli abusivi che invadono i territori dei privati;

questa situazione sta causando parecchi disagi per i cittadini, soprattutto a causa delle minacce che questi hanno ricevuto dai pastori ogniqualvolta vengono invitati a liberare i terreni".

Parte da qui l’onorevole Francesco Maria Rubano che, sul tema, ha presentato una interrogazione parlamentare al Ministro dell'interno, Matteo Piantedosi.

"La problematica in questione è stata già oggetto di numerose segnalazioni da parte dei cittadini delle aree coinvolte nel corso dell’anno 2023. In particolare, in data 11 gennaio 2023 è stata consegnata all’ufficio protocollo dei sindaci di San Salvatore Telesino e Massa di Faicchio una raccolta firme, a seguito della quale si è tenuta una assemblea coi cittadini;

In data 23 marzo 2023 furono consegnate in procura 36 denunce da parte dell’avvocato Angelo Cutillo, a seguito delle quali sono state affidate le indagini alla Dott.ssa Anzalone;

Nonostante le azioni descritte, nonché l’invio di ripetute PEC sia ai sindaci che alla Forestale di Benevento, da parte dei cittadini così come dell’avvocato Cutillo, la problematica non si è ancora risolta, ed anzi perdura una situazione di pascolo quotidiano degli animali:

se e quali iniziative il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda adottare ai fini di porre rimedio al fenomeno di cui in premessa”.

E sulla questione intervengono i rappresentanti del territorio.

"Ci siamo fatti carico di questa problematica che da anni sta creando molteplici disagi a tante famiglie nel nostro territorio. – hanno dichiarato in una nota a firma congiunta il Consigliere comunale di San Salvatore Telesino Daniele La Fazia e la Coordinatrice di Faicchio Antonella Civitillo - Abbiamo portato la questione all'attenzione dell’ onorevole Rubano che con estrema solerzia subito si è attivato con un'interrogazione parlamentare. Il nostro auspicio che vengano messe in atto delle soluzioni che risolvano la questione dei pascoli abusivi che non sono più tollerabili. Ci aspettiamo fatti concreti e non più false promesse e chiacchiere, i cittadini tutti vanno tutelati" hanno concluso La Fazia e Civitillo.