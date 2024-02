Sorrentino: "Onorata della nomina in Ndc: serve unire le energie" Nominata coordinatrice a Montesarchio: "Mastella punto di riferimento dell'alta politica"

"Sono onorata della nomina ricevuta dal segretario nazionale, Clemente Mastella, e dal segretario provinciale di NdC, Carmine Agostinelli. Clemente Mastella è sempre stato un punto di riferimento dell’alta politica, soprattutto per la capacità politico-amministrativa mostrata in un lungo arco temporale che ha attraversato diversi periodi della storia repubblicana", è quanto scrive in una nota Marcella Sorrentino, a margine della nomina - formalizzata pochi giorni fa - che la designa al timone di Noi di Centro nella Città di Montesarchio

"Clemente Mastella riesce sempre ad essere performante e ad esprimere una leadership convincente in ogni ruolo tanto amministrativo quanto politico e diventa risorsa impareggiabile nelle competizioni elettorali. Non è da tutti essere eletto Deputato, Senatore, Europarlamentare, Sindaco ed essere nominato Ministro più volte. Una carriera che si può solo definire esemplare", spiega ancora Sorrentino.



"Da quando ho iniziato la mia esperienza amministrativa ho sempre osservato con ammirazione la sua capacità di porre al primo posto le esigenze dei cittadini così come con curiosità apprendevo come riuscisse ad attrarre l’attenzione sulle questioni anche di una provincia come la nostra che, nel panorama regionale, risulta essere l’ultima dal punto di vista demografico. Oggi che sono alla quarta consiliatura ho deciso con piena convinzione di aderire a Noi di Centro, laddove fare politica non vuol dire solo essere protagonista ma significa dare un contributo, in un contesto politico dove si attuano costanti confronti sulla progettualità, in primis per il nostro Sannio. Entro con determinazione in una comunità politica come NdC che è e resta la forza politica più importante nel Sannio", prosegue Marcella Sorrentino. "Adesso è il momento di unire le nostre energie e coinvolgere tutti i cittadini che vorranno partecipare a questo progetto politico partendo dai Comuni con obiettivi chiari e realizzabili. Grazie per la preziosa opportunità offerta e 'ad maiora semper', insieme per il nostro Sannio", conclude la coordinatrice NdC di Montesarchio.