La lista "Serenità" sosterrà la ricandidatura del sindaco Antimo Lavorgna Parte la campagna elettorale per le prossime elezioni amministrative a San Lorenzello

La lista "Serenità", con i colori dell'arcobaleno, sosterrà la ricandidatura del sindaco Antimo Lavorgna alle prossime elezioni amministrative del comune laurentino. Lo rende noto in modo ufficiale lo stesso primo cittadino di San Lorenzello.

«Cari concittadini - annuncia il sindaco Lavorgna -, alla fine di questa consiliatura, e prima di rendere noti i componenti della lista dei candidati che mi accompagneranno nel nuovo impegno amministrativo, voglio presentarvi il nuovo simbolo, che ha i colori dell'arcobaleno, con la scritta "Serenità"».

Il primo cittadino del comune laurentino coglie l'occasione per ringraziare «tutti, in particolare gli amministratori, vicini e lontani, di oggi e di ieri», che hanno condiviso con lui «circa trent'anni di vita amministrativa. Ancora grazie, grazie, grazie a tutti».

Poi, evidenzia: «Stiamo vivendo un momento molto particolare di vita sociale. C'è molta animosità in alcune persone di questa comunità, spinte dalla voglia di "cacciarmi", per cui si è travolti da una "tempesta di aspiranti sindaci"».

Il sindaco Lavorgna precisa che la lista "Serenità" «sarà composta da uomini e donne riuniti sotto i colori dell'arcobaleno, consapevoli della responsabilità che consegue all'impegno che prenderanno nei confronti della comunità laurentina. Concittadini, so che ci sosterrete e che non vorrete cambiare, perché di Antimo Lavorgna conoscete vizi, difetti, carattere e onestà. Saremo tutti insieme con serenità, in tutti i sensi, per costruire ponti e non mura».