Per le persone affette da epilessia Sant'Agata colora di viola il Comune Riccio: "Un gesto simbolico ma importate per sensibilizzare l'opinione pubblica"

L'amministrazione comunale di Sant'Agata dei Goti ha aderito alla giornata internazionale per la tutela delle persone affette da epilessia raccogliendo l'invito dell'associazione di volontariato E.C.O. Epilessie Campania ODV e illuminando di viola il chiostro della Residenza Municipale di palazzo San Francesco.

"Un gesto simbolico ma importate per sensibilizzare l'opinione pubblica su una patologia che l'O.M.S. ha definito "malattia sociale" ha sottolineato il sindaco Salvatore Riccio.

“L'epilessia, ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali Angelina Iannotta, è una patologia invalidante che colpisce milioni di persone nel mondo. È una malattia che cambia e sconvolge la vita quotidiana sia di chi viene colpito sia delle famiglie che devono aiutare e supportare i propri cari. Nel nostro piccolo facciamo il possibile per sensibilizzare la cittadinanza e ricordare la gravità di questa problematica sociale che ha bisogno di terapie ed interventi adeguati”.