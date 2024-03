"Struttura sportiva affidata a privati, sì a una collaborazione con Asl" Puglianello. Il consigliere delegato alle politiche per lo sport: chiederemo collaborazione ad Asl

"Stop a un uso indisciplinato del campo sportivo comunale. La struttura sarà affidata a una società privata e mi auguro possa nascere una collaborazione con il centro per l'autismo". A dichiararlo è il consigliere delegato alle politiche per lo sport del Comune di Puglianello, Arturo Lavorgna, che sta lavorando affinché si dia il giusto spazio alle attività sportive, ai giovani e ai bambini del territorio, ma anche alle persone con diverse abilità. "Con la collaborazione degli uffici comunali e d'intesa con il sindaco Francesco Maria Rubano, fautore della proposta - spiega il consigliere - abbiamo in mente di chiedere all'Asl di Benevento di avviare una collaborazione con i bambini con autismo affinché si possa creare una squadra di calcio con lo scopo di applicare l'inclusione anche dal punto di vista sportivo, oltre che sociale. Per fare ciò è necessario però che il campo di calcio e l'intero complesso sportivo di Puglianello non torni a essere vandalizzato né sia utilizzato in maniera impropria. Abbiamo perciò pensato alla formula dell'affidamento ai privati, in modo che vengano garantite anche la pulizia dei luoghi e la guardiania. L'accordo con società private - aggiunge Lavorgna - avrà come vincolo l'utilizzo della struttura da parte dei residenti che potranno usufruire di una corsia preferenziale. Con questo affidamento il pagamento delle utenze, la manutenzione dei locali e degli impianti sgraveranno così sulle voci di bilancio e non ricadranno sui cittadini".