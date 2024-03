A Molinara installato l'ecocompattatore mangiaplastica per una raccolta virtuosa Per contenere la produzione di rifiuti in plastica e promuovere la raccolta selettiva

Pronto per essere attivato l’ecocompattatore Mangiaplastica di Molinara che rientra nel progetto RI-cicla e RI-sparmia. La macchina per la raccolta e il riciclo delle bottiglie e dei flaconi in PET è situata in Via del Boschetto, a ridosso dei Giardini Comunali. Per avere un minore impatto sull’area circostante, la macchina è stata serigrafata con le immagini più significative del nostro paese.

Con delibera n. 45 del 13/12/2023 il Consiglio comunale ha approvato le norme regolamentari e lo schema di adesione per le attività commerciali e in questi giorni è stata ultimata l’iscrizione del Comune alla piattaforma RIPREMIA.

“La finalità dell’eco compattatore è quella di contenere la produzione di rifiuti in plastica e promuovere la raccolta selettiva ottimizzandone la qualità, in un punto centrale del paese. Grazie al mangiaplastica desideriamo diffondere – anche tra i più giovani – un messaggio educativo sul rispetto per l’ambiente e l’inquinamento causato dalla plastica, sensibilizzandoli sull’importanza del riciclo” dichiara il consigliere Pietro Simile che ha seguito dall’inizio alla fine l’iter progettuale.

Per l’utilizzo della macchina è necessario scaricare e attivare sullo smartphone l’applicazione dedicata “RIPREMIA”, registrarsi al servizio e attivare l’app ogni volta che si conferiscono le bottiglie.

È possibile attivare l’apparecchio anche con l’avvicinamento al lettore ottico della propria tessera sanitaria dalla parte del codice a barre e attenderne la lettura.

I punti accumulati potranno essere scaricati dall’ufficio tributi del comune che effettuerà uno sconto sulla tariffazione TARI. In seguito, così come previsto dal regolamento approvato, potranno aderire al progetto anche le attività commerciali di Molinara presso cui sarà possibile scaricare i punti per ottenere sconti sui prodotti inseriti in un catalogo.

È necessario, ovviamente, essere residenti nel comune di Molinara per usufruire degli sconti in tariffa o presso le attività commerciali aderenti.

“Aggiungiamo oggi un altro tassello importante a quello che è il nostro percorso sociale e culturale di attenzione all’ambiente e al risparmio energetico. Lo facciamo grazie ad un finanziamento regionale che ci ha permesso di acquistare questo apparecchio che da oggi è a disposizione della comunità di Molinara e che consente alle famiglie virtuose anche di risparmiare sulla tariffa dei rifiuti. È un progetto sperimentale che può e deve essere ampliato e siamo certi che Molinara saprà, come sempre, rispondere bene a queste iniziative utili e belle” afferma l’assessore Lucilla Cirocco.

Ad ogni famiglia sarà consegnato, a breve, un foglietto illustrativo in cui saranno riassunti i punti salienti del regolamento e le modalità di utilizzo della macchina. Sarà inoltre possibile ottenere informazioni anche sui siti istituzionali e sui social.