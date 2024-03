Striscia la Notizia nel Sannio: alla ricerca del "piatto antispreco" Luca Galtieri a confronto con gli studenti dell'Alberghiero

Le telecamere di “Striscia la Notizia”, il tg satirico di Canale 5, hanno fatto tappa a Castelvenere, il comune più “vitato” d’Italia.

L’inviato del tg di Antonio Ricci, Luca Galtieri, è giunto nel borgo di Castelvenere alla ricerca del “Piatto Antispreco” preparato dagli studenti e dai docenti dell’Istituto Alberghiero, retto dal professor Nazzareno Miele.

Bocche cucite sulla ricetta del piatto che sarà svelato direttamente in tivù nelle prossime settimane quando andrà in onda il servizio.

Soddisfatto si dice il sindaco Alessandro Di Santo: “Sono contento per gli studenti, i docenti e il dirigente dell’Alberghiero per questo riconoscimento che premia il loro costante impegno e, nello stesso tempo, ringrazio l’inviato Galtieri per l’attenzione rivolta al nostro borgo medievale: la tappa della sua rubrica a Castelvenere sarà sicuramente una nuova occasione di promozione del territorio e di valorizzazione delle nostre tradizioni e della enogastronomia locale”.

Galtieri è stato accolto con entusiasmo sia dall’istituto alberghiero che dalla comunità dove ha incontrato alcune donne in costume d’epoca ed anche qualche ultranovantenne, a dimostrazione che a Castelvenere si vive bene.