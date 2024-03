Riattivazione del ‘De Liguori’ di Sant'Agata: le sollecitazioni di Forza Italia Izzo (consigliere comunale FI) fa il punto sulla situazione

Con grande concretezza e serietà Forza Italia continua a monitorare la situazione dell’ospedale di Sant’Agata de’ Goti. “Ci sono ancora incertezze sulla riattivazione del ‘De Liguori’ – ha sottolineato Nicola Izzo, Consigliere comunale di Forza Italia nell’Ente saticulano -. C’è stata una riduzione dei posti letto per riabilitazione in medicina e chirurgia sino agli attuali soli 12 posti complessivi disponibili. Alcuni operatori sanitari sono stati trasferiti a Benevento per aprire la sub intensiva. Anche il reparto oncologico, dotato di 6 posti letto per il ricovero in regime di Day Hospital a scopo diagnostico e terapeutico (chemioterapia), si trova in una posizione che suscita preoccupazione ai pazienti considerando la riduzione del personale sanitario. Da parte nostra non verrà mai meno l’attenzione per il nostro territorio, ponendo sempre al centro le esigenze dei cittadini. Sono convinto che dobbiamo continuare a lavorare per garantire la prosecuzione dell’esistenza dell’ospedale santagatese. Ancora una volta ci affidiamo all’intervento dell’onorevole Francesco Maria Rubano che è sempre stato vicino attivamente e con azioni concrete alle esigenze del territorio in materia di sanità e dando il suo contributo affinché l’ospedale di Sant’Agata de' Goti prosegue a vivere” ha concluso Nicola Izzo.