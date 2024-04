Ad Airola tanti progetti in campo: si avanza per scuole e fogne L'amministrazione: cominciano ad arrivare risultati concreti della pianificazione che ci siamo dati

Scuole, fogne e servizi. L'Amministrazione comunale di Airola guidata dal sindaco Vincenzo Falzarano avanza nella realizzazione del programma. Capitolo importante, come prima anticipato, è quello riservato all'edilizia scolastica. In itinere i lavori presso il plesso di Bagnara nonché presso la Secondaria di primo grado Vanvitelli e la nuova Padre Pio, si apprende altresì come tra otto giorni - vale a dire nella giornata di Lunedì 15 Aprile - prenderanno inizio i lavori di abbattimento (e di successiva ricostruzione) della Scuola Materna San Pasquale. Sempre con riguardo ai servizi legati all'Istruzione, buone notizie arrivano pure dal competente Ministero con la riammissione a finanziamento dei lavori aventi ad oggetto, anche in questo caso, l'abbattimento e la ricostruzione della palestra a servizio della Scuola Vanvitelli. Importanti novità quelle che giungono anche dal capitolo fogne. In primo luogo sono iniziati, per un importo di circa 70.000 euro, i lavori aventi ad oggetto l'adeguamento del reticolato in via Lavatoio. Le attività in questione consentiranno di eliminare i disagi che si sono registrati nell'area attraverso la sostituzione delle attuali tubature con altre nuove di maggiore capacità. Questo per non volere far menzione del grande progetto, per oltre 6 milioni di euro, che consentirà sostanzialmente di portare il sistema fognario in molte aree del paese che ne sono allo stato sprovviste allo stesso tempo provvedendosi ad adeguare gli impianti in ulteriori.

A Parco Lucciola, intanto, sono stati completati i lavori aventi ad oggetto la realizzazione del campetto playground; Ora si procederà con il secondo step delle attività che consisteranno nella predisposizione di un adeguato arredo urbano.

"Cominciamo a toccare risultati concreti della pianificazione che ci siamo dati ai principi della corrente consiliatura - fanno presente il sindaco Vincenzo Falzarano e l'assessore ai Lavori pubblici nonché vicesindaco Michele Napoletano - Con fattività stiamo apportando accorgimenti che non faranno che rendere migliore la nostra Airola".