Conti: incontro pubblico a Molinara A Palazzo Ionni l’appuntamento, promosso dal gruppo di minoranza di Alternativa Civica

Venerdì 12 aprile, alle ore 21:30, incontro pubblico a Molinara per discutere di “conti” e delle verità attorno alle questioni che riguardano il futuro della comunità. L’appuntamento, promosso dal gruppo di minoranza di Alternativa Civica, è a Palazzo Ionni in Piazza San Rocco.

I giudici della Corte dei conti hanno scritto una sentenza nella quale dicono che i conti di Molinara sono completamente fuori controllo, che il debito è aumentato ed è ingestibile per causa della confusione contabile. La minoranza ha il dovere di informare, discutere e confrontarsi. Sui “conti” e su ogni questione che riguarda l’interesse generale della comunità.

Proprio ieri, tra le altre cose, è stata segnalata agli uffici comunali la messa in funzione del “mangiaplastica” in Via del Boschetto.

Non si conoscono le modalità operative annunciate tempo fa in consiglio comunale e, in particolare, la possibilità di ottenere agevolazioni rispetto alla Tari, dovuta per legge dalle famiglie di Molinara. La cittadinanza non è al corrente dei requisiti utili per ottenere tale vantaggio.

Molinara però dimostra una sensibilità autonoma e sana verso i temi dell’ambiente: molte famiglie utilizzano responsabilmente il servizio, sebbene in assenza delle dovute e necessarie informazioni.